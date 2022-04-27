МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Возможное прекращение деятельности IKEA (ИКЕА) в России приведет к снижению конкуренции на отечественном рынке мебели и товаров для дома и ухудшению качества продукции и сервиса на нем, считает генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков. Появились желающие заменить на российском рынке ИКЕА

В интервью РИА Недвижимость он рассказал, что после объявления IKEA об уходе из России выручка Hoff в локациях, где присутствовал иностранный ритейлер, выросла на 5-25%. Однако собеседник агентства подчеркнул, что в дальнейшем отсутствие такого сильного конкурента негативно повлияет на весь рынок в целом.

"Лично я считаю, что уход IKEA никому не пойдет на пользу. Весь мой прежний опыт говорит, что как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе. Когда есть динамика и сильные игроки – в итоге выигрывают все. Рынок становится больше, число клиентов растет, количество переходит в качество", — сказал Гришаков.

В то же время гендиректор Hoff заметил, что не наблюдает признаков сворачивания деятельности IKEA в России.

"Вообще, из того, что мне известно, не особо кто-то планирует съезжать. За два дня работы после объявления об уходе они сделали месячные продажи, и до сих пор отрабатывают эти заказы. Офисы тоже продолжают работать. Более того, у них планировались к открытию летом и осенью два-три магазина. Там по-прежнему идут стройки и ремонты. Я не очень верю, что IKEA действительно окончательно уйдет", — рассказал Гришаков.

Он обратил внимание, что пока не наблюдалось массовых обращений в Hoff сотрудников IKEA, остающихся без работы. Также Гришаков добавил, что если Hoff будет испытывать потребность в новых сотрудниках, то компании будет гораздо выгоднее взять подготовленных людей, с опытом на этом рынке. "Здесь мы полностью открыты и никаких дискриминаций у нас нет", — заключил он.

Полностью интервью с Максимом Гришаковым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.