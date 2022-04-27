МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сеть Hoff, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, сохраняет планы по открытию новых магазинов, планируя при этом разнообразить их форматы, рассказал в интервью РИА Недвижимость гендиректор ритейлера Максим Гришаков. В Hoff дали прогноз по ценам на мебель в России

"У нас есть план по открытию новых магазинов, и мы не стали от него отступать", — сказал он, отметив, что, например, немногим больше месяца назад был открыт магазин в Новосибирске, и через пару недель там же появится второй.

Открытие новых магазинов Hoff точно не остановит, заверил Гришаков, заметив при этом, что открывать гипермаркет площадью 10-15 тысяч квадратных метров очень долго и достаточно дорого, к тому же они больше подходят для городов-миллионников.

"Поэтому в рамках своей стратегии мы активно думаем над новыми форматами. Например, мне нравится идея открывать небольшие студии в торговых центрах, своего рода шоу-румы. Там будут представлены основные товары, а весь ассортимент можно посмотреть по каталогу, на экранах и обсудить с консультантами", — рассказал он.

Гришаков подчеркнул, что такие точки можно открывать за два-три месяца и при необходимости быстро закрывать, при этом не нужно вкладываться в оборудование и в огромное количество персонала. "Мы верим в эту концепцию и будем ее активно прорабатывать", — добавил глава компании.

Полностью интервью с Максимом Гришаковым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.