МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае снизился до минус 26,5 пункта со значения апреля в минус 15,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Берлин видит угрозу процветанию ФРГ из-за отказа от российского топлива

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя только до минус 16 пунктов.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат в апреле опустился до минимума за почти 20 лет в минус 31,3 пункта, в марте показатель находился на уровне минус 22,1 пункта, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до минус 10,6 пункта с минус 2,1 пункта месяцем ранее.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в апреле упал до минус 16,4 пункта с минус 8,9 пункта месяцем ранее.

"Война на Украине и высокий уровень инфляции нанесли серьезный удар по настроениям потребителей. Это означает, что надежды на восстановление от ослабления связанных с пандемией ограничений окончательно были отброшены в сторону", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).