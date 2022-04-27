МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. призвала снижать цены в магазинах, поскольку курс рубля уже стабилизировался и практически вернулся к прежним показателям. Патрушев заявил о погружении мира в невиданный продовольственный кризис

"Рубль резко просел, все ценники переписали даже там, где нет долларовой составляющей", — прокомментировала Матвиенко ситуацию, возникшую на российском рынке в конце февраля. По ее словам, тогда цены выросли на 30-70%.

Сейчас рубль стабилизировался, но цены остаются прежними, отметила спикер СФ и призвала правительство принять конкретные меры для исправления этой ситуации.

"Это нечестно, несправедливо", — подчеркнула Матвиенко.