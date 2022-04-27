МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза — до рекордных 86 миллионов долларов, ведущим импортером стала Америка, а замыкает пятерку лидеров Китай, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Китайцы стали активнее покупать российское мороженое

"В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до 86 миллионов долларов. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тысячи тонн", — говорится в материалах. Поставки осуществлялись в 45 стран (годом ранее их было 34).

"На первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тысячи тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до 29 миллиона долларов — в стоимостном", — сообщают эксперты.

Вторая позиция — у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тысячи тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на 23 миллиона долларов (плюс 12%). На третьем месте — Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% — до 2,2 тысячи тонн в натуральном объеме и на 19%, до 5,7 миллиона долларов — в денежном выражении.

Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, закупившая продукции на 5,6 миллиона долларов (плюс 23% к 2020 году), и Китай, куда поставлено мороженое на 4 миллиона долларов (минус 3,2%).

"Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию – по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию", — сообщают в "Агроэкспорте". Кроме того, в 4,1 раза выросли отгрузки в Сенегал — до 653 тысяч долларов, в 1,5 раза в Кот-д'Ивуар — до 526 тысяч долларов, и в 3,1 раза во Вьетнам — до 277 тысяч долларов.

Россия на горизонте 2-3 лет сохраняет хороший потенциал для развития экспорта мороженого, но компаниям потребуется время на диверсификацию географии, приводятся в материалах слова гендиректора ООО "Стреда Консалтинг" Алексея Груздева. Эксперт считает, что есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными могут стать страны Африки и Персидского залива. Кроме того, отметил Груздев, РФ еще практически не работает на крупнейшем в мире рынке – в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Китая).