МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Россияне в марте-апреле активно закупались контактными линзами: продажи в денежном выражении по сравнению с прошлым годом выросли на 116%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России вырос спрос на чай и кофе

"Средний чек покупки контактных линз в апреле составил 1722 рубля, что на 22% выше, чем в прошлом году, и на 4% выше, чем в марте. В денежном выражении годовой рост продаж в марте-апреле составил 116%", — подсчитали аналитики.

По их данным, средний чек покупки очков в апреле на 6% превысил прошлогодний, но оказался на 7% ниже, чем в марте, и составил 5024 рубля. При этом годовой рост продаж в марте-апреле составил 3%.

Аналитики отмечают, что высокий спрос на контактные линзы, наблюдавшийся в начале марта параллельно спросу в отношении большого числа импортных категорий товаров, к концу месяца пришел в норму. Напротив, более высокий по ценам сегмент очков в то же время показал небольшое снижение продаж.