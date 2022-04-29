МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Терпимость к пиратскому контенту в России остается высокой: сегодня им пользуются 12% граждан, еще половина россиян может присоединиться к "пиратам", говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России сохранят фильмы и музыку из недружественных стран

"Около 51% россиян регулярно пользуются платными сервисами — кино, музыка, спортивные трансляции: 34% из них делают это постоянно, 17% время от времени. Остальные 49% сообщили, что не пользуются такими сервисами", — сказано в исследовании. Специалисты провели с 22 по 26 апреля онлайн-интервью среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Среди тех, кто пользуется платным контентом, 79% платят за просмотр кино, 55% — за музыку, 14% — за трансляции спортивных соревнований. Отмечается, что 45% пользователей платного контента не намерены отказываться от него в условиях ограничений, еще 45% намерены отказаться частично, а 10% — полностью.

"Терпимость к пиратскому контенту у россиян остается высокой. 12% признались, что уже пользуются таким контентом. Больше всего активных "видеопиратов" на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 20%), меньше всего на Северном Кавказе (7%). Еще 50% готовы начать пользоваться пиратским контентом (точно готовы 14%, скорее готовы — 36%). Таким образом армия пиратов может увеличиться с 12% до 62%", — подсчитали аналитики.

Категорических противников использования пиратских сервисов среди россиян 15%, еще 23% опрошенных заявили, что "скорее не готовы" их использовать.

Почти половина россиян (47%) поддерживают идею разрешить в России пользоваться пиратскими торрентами, считая это справедливым решениям в условиях санкций. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Центральном федеральном округе эта идея пользуется наибольшей поддержкой (по 52%), на Северном Кавказе — наименьшей (32%). Около трети (35%) отнеслись к идее разрешить торренты безразлично. Лишь 18% считают это недопустимым из-за нарушения закона и авторских прав.