МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Предприниматели из Севастополя посетили посольство Никарагуа в Москве, выразили заинтересованность в развитии торговых отношений и туризма с центральноамериканской страной, сообщило правительство Никарагуа. Путин поручил продлить реализацию программы развития Крыма и Севастополя

"Предприниматели… выразили большую заинтересованность в установлении отношений с Никарагуа, импорте никарагуанских продуктов и открытии в будущем торговли традиционными никарагуанскими продуктами для потребления местными жителями и туристами в Севастополе", — говорится в заявлении правительства Никарагуа, распространенном в СМИ.

Среди других направлений сотрудничества на встрече с участием посла Никарагуа в России Альбы Асусены обсуждалось создание ассоциации дружбы с Никарагуа, которая займется разработкой будущих проектов сотрудничества, а также совместные издательские проекты и туризм.