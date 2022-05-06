МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Крупные российские производители продуктов питания направили в Генпрокуратуру письмо, в котором объяснили, чем вызван рост цен на продукты, и рассказали, почему продукция не дешевеет на фоне укрепления рубля, передают "Известия". Цены на газ в Европе выросли почти на семь процентов

В письме, в частности, говорится, что нынешняя ценовая ситуация сложилась из-за дороговизны упаковки и четырехкратного роста расходов на логистику.

При этом 11 ведущих российских ассоциаций, включая представителей "Русбренда", "Руспродсоюза", "Союзмолока" и Национальной мясной ассоциации, заявили, что на сегодняшний день фактически все продукты имеют импортную составляющую, и договориться с поставщиками удается лишь в единичных случаях.

Ряд товаров подорожали на 42-45%, зарубежная упаковка прибавила в цене в среднем 15-20%, а стоимость доставки из стран Европы увеличилась с 3 до 12 тысяч евро за фуру.

Производители напомнили, что продукты дорожают во всем мире — индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подскочил на 12,6%, достигнув исторического максимума.

В то же время дорожают и кредиты. В настоящий момент компании привлекают оборотные средства по ставке до 25% против 7-10% в феврале. По мнению авторов сообщения, это приводит к риску задержек оплаты и кассовых разрывов.