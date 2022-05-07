МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Цены на самые популярные модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайн-магазинах в апреле снизились в среднем на 10-20% в сравнении с мартом, говорится в исследовании сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого есть у РИА Новости. Анальгин, корвалол, левомеколь подорожали за неделю

"Цены на электронику – смартфоны, ноутбуки, планшеты, опустились на 10-20% в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года… Эксперты пришли к такому выводу, сравнив средние цены в онлайн-магазинах на самые популярные устройства, размещенные на платформе, в феврале, марте и апреле 2022 года", — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, самая актуальная модель iPhone – 13 ProMax 256Gb подешевела на 20% в апреле относительно марта. На конец месяца его средняя цена при покупке в интернете составила 121 тысячу рублей. Примерно на те же значения упала цена других устройств Apple. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE упал в цене на 19%, его средняя цена на 30 апреля составила 38 тысяч рублей. Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE 128Gb подешевел на 26% (24,7 тысячи рублей).

"Цены на некоторые модели ноутбуков в онлайн-магазинах упали еще сильнее. Например, средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% – до 46,7 тысячи рублей. Это на 8% дешевле даже февральской цены устройства. Ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле стал стоить на 34% дешевле, чем в марте (61 тысяча рублей), а MacBook Air 13 2020 года от Apple – на 18% дешевле (110 тысяч рублей). Цена лэптопа 14s-dq0046ur от HP уменьшилась на 29% (33 тысячи рублей). Продвинутая модель ноутбука от Xiaomi — Mi Notebook Pro подешевела на 20% (до 102,9 тысячи рублей)", — уточняется в исследовании.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Некоторые компании-производители техники, среди которых Apple, заявили о приостановках поставки новой продукции в страну.

Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум, достигнув отметки в 121,53 рубля. На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте.