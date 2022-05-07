МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Логистическая компания СДЭК запускает новую платформу для заказа товаров из-за рубежа, в том числе тех брендов, что не представлены в России, сообщается на сайте компании. Украина арестовала счета "Росатом Восточной Европы"

"CDEK запускает новый сервис для заказов товаров из-за рубежа. Новая e-comm платформа CDEK.Shopping позволит покупать товары зарубежных брендов по ценам ниже российских, а также те, которые не представлены в нашей стране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на платформе можно купить различные зарубежные товары, среди которых электроника от Apple и Dyson, а также аксессуары, БАДы и многое другое. Кроме того, возможна бесплатная доставка при покупке от 5 тысяч рублей.

В пятницу на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ.

Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.