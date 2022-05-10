АФИНЫ, 10 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Греции в апреле 2022 года составила 10,2% в годовом исчислении, больше всего выросли цены на газ, свет и дизельное топливо для отопления, сообщила греческая статистическая служба Elstat.

Инфляция стала рекордной за 28 лет, такого роста цен не было с 1994 года.

Инфляция выросла до двузначных цифр в апреле, при том, что в марте 2022 года в годовом исчислении она составила 8,9%.

В апреле текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года наблюдался значительный рост цен в энергетике, а именно на природный газ (122,6%), электроэнергию (88,8%), солярку для отопления (65,1%), горюче-смазочные материалы (29%) и твердое топливо (5,3%). Цены на бензин в США вновь побили рекорды

Подорожали все продукты, составляющие так называемую "корзину домохозяйки". В частности, выросли цены на масла и жиры (22%), мясо в целом (14,1%), овощи (13,8%), молочные продукты и яйца (11,7%), хлеб и крупы (10%), свежие фрукты (8,6%), кофе, какао, чай (7,1%). Минеральная вода, безалкогольные напитки, фруктовые соки стали дороже на 3,8%, сахар, шоколад, конфеты, мороженое — на 3,4%, рыба — на 3,2%.

Значительно подорожали морские пассажирские перевозки (17,7%), пассажирские авиаперевозки (15,8%), гостиницы и мотели (16,1%), билеты в кинотеатры (13,9%), подержанные автомобили (11,5%), новые автомобили (8,9%).

Рестораны и кафе-кондитерские стали дороже на 3,3%.

"Ход инфляции показывает, что в конечном итоге будут подтверждены худшие сценарии, учитывая постоянный рост цен почти во все продукты и ​​потребительские услуги. Оценки министерства финансов уже пересмотрены и инфляция повышена до 5,6%, в то время как программа стабильности включает в себя второй худший сценарий, который предусматривает продолжающийся рост цен на энергоносители, при этом индекс цен вырастет до 7,6%", — отметило в связи с новыми данными греческое общественное телевидение ERT.