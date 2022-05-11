МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Действия Москвы никаким образом не влияют на проблемы с продовольствием в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Володин обвинил США в стремлении устроить на Украине "голодомор"

По его словам, все возникшие проблемы связаны исключительно с незаконными санкциями, введенными западными странами в отношении России.

Запад, вводя ограничения против РФ, ведет агрессивную политику по отношению ко всей мировой экономике, подчеркнул министр. Он отметил, что санкции "за один день" разрушили существовавшие долгие годы транспортно-логистические цепочки.

"Мы считаем, что это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, мировой торговле, ко всем странам", — сказал Лавров.

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