2022-05-11T13:40:00+03:00
2022-05-11T13:46:53+03:00
2022-05-11T13:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220511/836863406.html
Власти Германии фиксируют рекордный за 40 лет рост цен
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость товаров и услуг в ФРГ растет наибольшими за четыре десятилетия темпами, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина Кристиан Линднер. "Стоимость многих товаров и услуг... ПРАЙМ, 11.05.2022
потребрынок, бизнес, новости, германия, инфляция, рост цен
https://cdnn.1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83274/95/832749516.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83274/95/832749515.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83274/95/832749503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость товаров и услуг в ФРГ растет наибольшими за четыре десятилетия темпами, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина Кристиан Линднер.
"Стоимость многих товаров и услуг растет так быстро, как это не наблюдалось в течение четырех десятилетий", — сказал министр, комментируя актуальное развитие инфляции в стране.