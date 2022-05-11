БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость товаров и услуг в ФРГ растет наибольшими за четыре десятилетия темпами, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина Кристиан Линднер.

"Стоимость многих товаров и услуг растет так быстро, как это не наблюдалось в течение четырех десятилетий", — сказал министр, комментируя актуальное развитие инфляции в стране.