МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период со 2 по 8 мая выросли на 2,4%, при этом средняя стоимость одной покупки снизилась 0,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Бананов нема. Чем Россия может накормить мир, кроме зерна

"В период со 2 по 8 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей. Индекс недельных расходов составил 5 265 рублей", — говорится в сообщении.

В годовой динамике расходы выросли на 5,6%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 309 рублей) индекс недельных расходов ниже на 0,8%, или 44 рубля.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 671 рубль", — говорится в материалах исследования.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,4%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек оказался выше на 2%.