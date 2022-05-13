МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозив спекулянтам. США ожидают скорейшего введения эмбарго на российскую нефть

Недостаток смесей оценивается в 40-50%, крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки, а в политическом истеблишменте развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов.

"Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных", — сообщил Белый дом.

Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.

По итогам совещания Байден пообещал упростить бюрократические процедуры, которыми обставлен допуск молочных смесей в магазины, нарастить импорт и принять меры против спекулянтов, которые перепродают детское питание в интернете по цене в несколько раз выше розничной.

Губернатор штата Техас Грег Эббот раскритиковал администрацию Байдена за то, что та продолжает завозить дефицитные молочные смеси в места содержания нелегальных мигрантов.

"Дети – это наши самые уязвимые и драгоценные техасцы, и они заслуживают того, чтобы о них позаботились в первую очередь", — сказано в заявлении.