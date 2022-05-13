МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер "Яндекс.Маркет" вслед за Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Wildberries согласился продавать товары из списка параллельного импорта

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что маркетплейс разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта, в то же время компания принимает меры, чтобы предотвратить возможное появление на маркетплейсе контрафактной продукции.

"Яндекс.Маркет" вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта… Представитель "Яндекс.Маркета" отметил, что, как и в случае с обычным импортом, при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция соответствует всем требованиям российского законодательства и законно введена в оборот", — говорится в сообщении.

По данным "Ведомостей", Ozon также разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта. Представитель компании сообщил изданию, что пока конкретной продукции из этого списка на площадке нет, объяснив это тем, что не все продавцы успели изучить правовую базу.

На прошлой неделе на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.