МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена на iPhone 11 с накопителем на 64 гигабайта снизилась до 38 тысяч рублей, тогда как на старте продаж смартфон был оценен минимум в 60 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Hi-Tech Mail.ru. ФАС проверит цены на яйца в магазинах

Издание напоминает, что этот смартфон "был настолько популярен, что его признали мировым лидером по продажам в 2020 году", и при этом отмечает, что девайс и на сегодняшний день остается актуальным.

iPhone 11, представленный осенью 2019 года, получил 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей, процессор Apple A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и возможностью записи 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3110 миллиампер-часов, GPS и NFC.