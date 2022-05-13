МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Показатели в ресторанах Москвы на недавно прошедших майских праздниках оказались ниже ожидаемого – в некоторых заведениях фиксировалось снижение потока гостей к апрелю или аналогичному периоду 2019-2020 годов, в других — сокращение числа заказов с доставкой, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли. Рестораны Москвы взяли курс на замену импортных вин отечественными

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что майские праздники никогда не отличались результативностью. "В этом году доходы ниже, чем в 2019 году. Не могу сказать, что майские праздники были прекрасными с точки зрения товарооборота. Как правило, большинство россиян предпочитает проводить эти длинные выходные за городом на природе", — сказал он.

"Московские майские были провальными. Поток был очень низкий. Москвичи, несмотря на плохую погоду, уехали либо за город, либо в другие города. Так, например, наши франчайзи в Волгограде рассказали, что у них была в этом году небывалая выручка на майские. Получается, что наши гости уехали туда, а Москва пустовала", — сказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

Всплеска активности гостей на майские не ждали и в "Якитории". Директор по развитию компании-владельца бренда Александр Муратов рассказал, что, по сравнению с аналогичным 10-дневным периодом в апреле, в Москве и области трафик в ресторанах "Якитория" остался на прежнем уровне, а объем заказов с доставкой в Москве незначительно снизился — примерно на 10%, в Московской области — остался на прежнем уровне. "Если сравнивать с прошлым годом, то активность гостей в мае в среднем уменьшилась на 7%", — уточнил он.

Немноголюдно было и в столичном ресторане "Л.Е.С.". "Гостевой поток (в майские праздники к аналогичному периоду в апреле — ред.) упал ориентировочно на 40%. Также мы столкнулись с тем, что в связи с проведением репетиций парада, а затем самого парада 9 мая, бульвар был перекрыт, и у людей отсутствовала возможность дойти до ресторана", — сказал владелец ресторана Руслан Стекольщиков. В тоже время выполненными объемами остались довольны в "Шоколаднице" — в пресс-службе рассказали, что план выполнили, и количество гостей у них было таким же, как и в 2019 году.

"Эти майские праздники прошли не совсем так, как мы ожидали. В основном гости были днем и ближе к вечеру, поскольку через день проводились репетиции парада, и доступ к ресторану с утра был заблокирован. Также подвела погода: начало мая выдалось холодным, ну и, конечно же, много людей уехало из города отдыхать", — отметил управляющий партнер московского ресторана GIGI Валерий Юсов.

КРЕН В СТОРОНУ ПИЦЕРИЙ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, в свою очередь, подметил смещение спроса москвичей в сторону пиццерий и бургерных ресторанов. "В любой кризис себя хорошо чувствуют дорогие и дешевые рестораны. Раньше это был McDonald"s, но сейчас на его место пришли пиццерии, бургерные и другие предприятия быстрого обслуживания", — сказал Бухаров.

Директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" в числе причин, почему поток гостей в рестораны на майские снизился, назвал два фактора.

"Во-первых, это связано с погодными условиями — из-за похолодания многие рестораторы отложили открытие веранд, которые в весенне-летний период способствуют приросту числа гостей. Во-вторых, в целом с экономической ситуацией – реальные доходы населения снижаются, большинство россиян стали экономить, в том числе на походах в кафе и рестораны", — сказал Муратов.

Говоря о том, увеличился ли средний чек на майских праздниках год к году, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы отметил, что сейчас средний чек стабилизировался.

"С одной стороны, рестораны подняли цены, все по-разному — в разбеге от 3% до 25%, потому что повысилась закупка, а, с другой стороны, потребитель стал брать более дешевые блюда, поэтому средний чек остался на уровне прошлого года", — пояснил Миронов.