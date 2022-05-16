МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. К сегодняшнему дню срок доставки товаров в Россию из дальнего зарубежья увеличился в среднем почти в два раза, рассказали "Известиям" в пресс-службе Ozon Global. Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи россиян по картам UnionPay

В частности, если раньше доставка товаров из Китая занимала 14-20 дней, то сейчас, из-за нарушения авиасообщения в связи со вспышками COVID-19 в ряде китайских регионов, этот срок увеличился до 24-32 дней.

В то же время представитель российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК Андрей Побежимов констатировал, что раньше россияне получали свои покупки из-за рубежа в течение пяти-семи дней, сегодня же путь посылки из Соединенных Штатов занимает около полутора месяцев, а из Европы — две-три недели.

При этом отмечается, что сроки доставки продукции из государств СНГ и Турции остались без изменений.