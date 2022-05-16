МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Никаких предпосылок для приостановки или отмены маркировки по уже запущенным категориям товаров в РФ нет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

"В целом, предпосылок для отмены или приостановки маркировки по уже запущенным категориям товаров мы не видим — ни технических, ни технологических, ни финансовых", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки маркировки для ряда товаров, учитывая текущую непростую экономическую ситуацию. Минпромторг отметил важность маркировки ввозимых в Россию товаров

Дубин подчеркнул, что ЦРПТ проделывает большую работу для того, чтобы у участников рынка не было никаких сложностей с расходниками — например, бумагой, специальными чернилами, комплектующими.

"По нашим данным, проблем у производителей с этим сейчас действительно нет. На расходники есть стандартные запасы — до полугода. Конечно, потребуется изменение логистики по ряду позиций, но за это время цепочки поставок успеют перестроиться", — рассказал он.

По словам Дубина, ЦРПТ также поддерживает действия регуляторов, направленные на то, чтобы перенести нагрузку с этого года. "Например, в декабре должна была запуститься обязательная маркировка молочной продукции для фермеров, но ее перенесли на год", — пояснил он.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.