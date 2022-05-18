БЕРЛИН, 18 мая — ПРАЙМ. Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает издание Bild со ссылкой на генерального директора Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгера Айхеле. Названы пагубные для фермеров США последствия санкций против России

"Ожидаем, что столкнемся с проблемами самое позднее летом… Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Некоторым пивоварням грозит простой, скоро они могут остаться без бутылок", — заявил Айхеле, добавив, что ситуация "крайне напряженная".

По словам главы DBB, из-за нехватки водителей грузовиков пивоварням и предприятиям торговли напитками все сложнее поддерживать цепочки поставок.

От дефицита бутылок страдает преимущественно малый и средний бизнес, так как поставки в первую очередь идут крупным предприятиям. "Это угрожает разнообразию на немецком рынке пива", — отметил заместитель главы Союза пивоваров Берлина и Бранденбурга Штефан Фритше.