Немецкие пивовары опасаются серьезного дефицита стеклянных бутылок
Немецкий союз пивоваров предупредил о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива
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БЕРЛИН, 18 мая — ПРАЙМ. Пивовары в Германии могут столкнуться с острым дефицитом стеклянных бутылок для напитков из-за логистических проблем и роста цен на этот вид ёмкости, сообщает издание Bild со ссылкой на генерального директора Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгера Айхеле.
"Ожидаем, что столкнемся с проблемами самое позднее летом… Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Некоторым пивоварням грозит простой, скоро они могут остаться без бутылок", — заявил Айхеле, добавив, что ситуация "крайне напряженная".
По словам главы DBB, из-за нехватки водителей грузовиков пивоварням и предприятиям торговли напитками все сложнее поддерживать цепочки поставок.
От дефицита бутылок страдает преимущественно малый и средний бизнес, так как поставки в первую очередь идут крупным предприятиям. "Это угрожает разнообразию на немецком рынке пива", — отметил заместитель главы Союза пивоваров Берлина и Бранденбурга Штефан Фритше.