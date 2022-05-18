МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет снижаться из-за трудностей с оплатой и скачиванием приложений, и через два года их доля на рынке сократится вдвое, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на Российском интернет форуме. Россиянам стала доступна оплата в СБП через прикладывание смартфона

"У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке… Понятно, что это вопрос удобства сервисов — это оплата, возможность скачать приложение", — сказал Шадаев.

"В силу более закрытой архитектуры (iPhone — ред.) пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит эти признаки открытости", — заключил министр.

В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании долю в 16% от продаж всего рынка в стране — третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.