МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет снижаться из-за трудностей с оплатой и скачиванием приложений, и через два года их доля на рынке сократится вдвое, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на Российском интернет форуме.
"У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке… Понятно, что это вопрос удобства сервисов — это оплата, возможность скачать приложение", — сказал Шадаев.
"В силу более закрытой архитектуры (iPhone — ред.) пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит эти признаки открытости", — заключил министр.
В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании долю в 16% от продаж всего рынка в стране — третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.