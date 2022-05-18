ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 12 миллиардов долларов на поддержку проектов в области укрепления продовольственной безопасности, сообщает AFP.

Как сообщает агентство со ссылкой на заявление банка, после объявления о выделении дополнительных средств сумма, направляемая для ответа на кризис с продовольствием, достигнет 30 миллиардов долларов. Как говорится в сообщении, новое финансирование предусматривает поддержку 15 проектов по производству еды и удобрений, расширению торговли и поддержке уязвимых домохозяйств.