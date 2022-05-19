МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. История с продажей McDonald's в России похожа на сделку с условием возвращения через какое-то время при благоприятных обстоятельствах, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Республика Коми представила альтернативу "Кока Коле"

"Рыночная стоимость McDonald's на сегодняшний день неизвестна, и по ней продать они вряд ли смогут. Думаю, что это вопрос передачи активов с возможностью пользования всей структурой и оставшимися топ-менеджерами. К тому же, знак остается для того, чтобы его в России никто не мог зарегистрировать. Из этого следует очень простая история: возможно, что это сделка, при которой передаются активы, а потом, при благоприятных обстоятельствах, хозяева вернутся", — сказал Бухаров.

Он также заявил, что потенциальными покупателями могут быть не только два владельца крупнейших местных франчайзи — родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Боранбаев и нефтяник из Новокузнецка Александр Говор, о которых в четверг со ссылкой на источники рассказали СМИ.

"Может быть, есть и другие потенциальные покупатели. Вопрос не в этом, он в другом — уйти, чтобы вернуться. Это будут люди, с которыми компания сотрудничала. Если бы они (владельцы McDonald's — ред.) хотели продать бизнес, то продали бы давно. А все делается для того, чтобы сохранить бизнес, и это видно", — пояснил Бухаров.

Однако он отметил, что все будет зависеть от условий договора и того, как сложатся обстоятельства. "Дадут ли им такую возможность, какие будут условия у франчайзера. Договор может быть и таким: за рубль продаем, а при возвращении за рубль покупаем", — заключил глава федерации.

McDonald's после более чем 30 лет работы в РФ сообщил в понедельник, что принял решение уйти с российского рынка и начал продажу бизнеса. Компания намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню "Макдоналдс", но продолжит сохранять право на свои товарные знаки в России. Ранее, 8 марта, компания сообщила о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.