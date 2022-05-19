МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Повседневные номинальные расходы россиян в апреле сократились на 16,5% по сравнению с мартом, а по сравнению с прошлым годом — выросли на 6%, в свою очередь реальные расходы за месяц также упали — на 17,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Росстат назвал продукты, на которые наблюдается снижение цен

"Согласно результатам исследования на базе единой панели данных "Ромир", в апреле 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 213%, что на 42 процентных пункта (16,5%) меньше, чем в марте. В годовой динамике индекс увеличился на 12 процентных пунктов (6%)", — говорится в исследовании.

При этом индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в апреле составил 101% — реальные расходы сократились по сравнению с предшествующим месяцем на 22 процентных пункта (17,9%), и на 12 процентных пунктов (10,6%) по сравнению с апрелем прошлого года.

Отмечается, что сильнее всего индекс сократился в Северо-Западном федеральном округе (на 18,3%). При этом в Уральском федеральном округе он сократился меньше, чем в других (на 13,1%).

В среду холдинг сообщал, что средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле текущего года уменьшился по сравнению с мартом на 43 рубля, или на 6,1%, и составил 658 рублей.

Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Трекинг осуществляется на базе единой панели данных "Ромир" с участием только верифицированных россиян. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.