МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) прекратил производство по иску московского ООО "Сыр на весь мир", занимающегося оптовой торговлей молочной продукцией, в котором истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Король Лев", принадлежащего американской кинокомпании Disney. Орешкин предрек наступление глобального голода к концу года

Как следует из опубликованного в четверг определения суда, в связи с отказом от иска СИП прекратил производство по делу. Причины отказа в судебном акте не уточняются.

Ранее стороны заявляли в суде, что ведут переговоры о мирном урегулировании спора. Так, в марте истец сообщил суду, что согласовал условия мирного урегулирования спора с ответчиком и просил отложить судебное разбирательство для получения подписанных оригиналов документов из США.

Бренд, зарегистрированный в 2015 году на имя Disney Enterprises для огромного числа товаров и услуг, интересовал истца только для одного класса товаров, включающего в себя продукты питания, в том числе сыры, молоко, масло и другие молочные продукты. По мнению истца, ответчик в этом классе свой товарный знак не использует. Иск поступил в суд в июле.

Знаменитый мультфильм "Король Лев" был снят студией Disney в 1994 году. В 1995 году он получил двух "Оскаров" – за лучший саундтрек и лучшие песни, написанные композитором Хансом Циммером (Hans Zimmer) и Элтоном Джоном (Elthon John). Над мультфильмом работали около 600 художников, создавших более миллиона эскизов.

По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ООО "Сыр на весь мир" с уставным капиталом 50 тысяч рублей — оптовая торговля молочными продуктами. Участниками компании указаны Максим Федоров и Никита Филиппов, имеющее в ней по 50%.