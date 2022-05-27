МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В процессе смены названия McDonald's в России рассматриваются четыре варианта, соответствующие заявки поданы в Роспатент.Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК. Представитель сети ресторанов объяснил, что ведется работа по созданию нового бренда и окончательного решения пока нет.

Первым заявки в Роспатенте обнаружило агентство "Москва". При этом источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что поданы пять заявок, но сайт отобразил только четыре: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

"Отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно», — рассказали в McDonald's.