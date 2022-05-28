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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220528/837010785.html
Стало известно, товары каких брендов не попадут под параллельный импорт
Потребрынок
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Продукция иностранных компаний, которые продолжают работать в России и не собираются уходить либо закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта. Об... ПРАЙМ, 28.05.2022
потребрынок, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОЯРСК, 28 мая — ПРАЙМ. Продукция иностранных компаний, которые продолжают работать в России и не собираются уходить либо закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта. Об этом сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов на форуме "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".
"Мы внимательно подошли по брендам. Иностранные компании, которые локализованы в России, гарантировали поставки и никуда не уходят, не стали подводить под параллельный импорт", — передает его слова пресс-служба.
Чекушов добавил, что в перечень попали только те бренды, которые больше не производят продукцию в России и не завозят ее в страну.