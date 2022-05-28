КРАСНОЯРСК, 28 мая — ПРАЙМ. Продукция иностранных компаний, которые продолжают работать в России и не собираются уходить либо закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта. Об этом сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов на форуме "Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности".

"Мы внимательно подошли по брендам. Иностранные компании, которые локализованы в России, гарантировали поставки и никуда не уходят, не стали подводить под параллельный импорт", — передает его слова пресс-служба.

Чекушов добавил, что в перечень попали только те бренды, которые больше не производят продукцию в России и не завозят ее в страну.