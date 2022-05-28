МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Москвичи стали чаще делать покупки онлайн, это связано с высокими темпами цифровизации в сфере продаж, сообщается на сайте мэра столицы. В Москве подешевел проезд в такси

"Объем покупок, которые москвичи совершили онлайн в марте этого года, вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Офлайн-расходы на товары и услуги за аналогичный период сократились на четыре процента. Причины подобной динамики — высокие темпы цифровизации в сфере продаж и развитие финансовых технологий", — говорится в сообщении.

Дополняется, что, по данным банковской статистики, расходы москвичей на электронику в марте 2022 года выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем совершенных через интернет платежей за бытовые услуги и ремонт техники увеличился на 90%.

"Онлайн-траты на гостиницы и туруслуги выросли на 47%, в то время как объем офлайн-платежей в этой категории уменьшился на 37%. Онлайн-расходы на продукты увеличились на 41%, а объем покупок через кассы в магазинах снизился на 2%", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.