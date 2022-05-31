МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. POS-кредиты — ссуды, выдаваемые непосредственно в торговых точках — наиболее востребованы у россиян при покупке телефона, в этом случае граждане в среднем занимают 36,5 тысячи рублей, при этом популярным остается такой вид кредитования для приобретения, например, смарт-часов или стиральных машин, говорится в исследовании "МТС банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. ВТБ зафиксировал рост спроса на автомобильные кредиты

"По данным аналитиков "МТС банка", самая популярная категория товаров, на которые берут POS-кредиты (в марте-мае — ред.) – мобильные телефоны. На них приходится 27,1% всех займов. Средняя сумма кредита составляет 36,5 тысячи рублей", — выяснили специалисты.

При этом, согласно исследованию, вторая по популярности цель, с которой бралась такая ссуда — покупка бытовой техники. На нее весной было оформлено 19,9% от общего количества POS-кредитов. Чаще всего так покупали аудио- и видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины, а средний чек в этой категории составил 27,7 тысячи рублей.

Следующими по популярности идут аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и так далее — на них было оформлено 16,8% кредитов со средней стоимостью покупки 14,1 тысячи рублей. "Далее расположилась компьютерная техника – 5,5% и мебель – 4,7% со средними чеками 31,6 тысячи рублей и 68,2 тысячи рублей соответственно", — выяснили аналитики.

"Повышение ключевой ставки в конце февраля… привело к падению выдач на рынке потребительского кредитования, для многих новые ставки по ипотеке и кредитам наличными стали заградительными. Единственный сегмент, который сумел избежать значительного падения – это POS-кредиты", — заключили аналитики.

Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по кредитным продуктам клиентов банка из всех регионов России в марте-мае 2022 года.