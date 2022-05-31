МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россияне в среднем проводят 7 дней в году, находясь в очередях, при этом больше всего времени уходит на магазины, свидетельствуют данные совместного исследования "СберМаркета" и агентства "Русопрос", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Россияне готовятся тратить больше денег на продукты питания

"Россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов, или 7 суток в год… Дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах "у дома", и еще 14 — в непродовольственных магазинах", — выяснили специалисты. В ходе исследования опросили более 1,6 тысячи человек в разных городах РФ.

Согласно данным специалистов, немало времени уходит у людей и при пользовании общественным транспортом. Так, ожидая автобус или поезд метро, стоя в очереди на эскалатор или маршрутку, россияне тратят по 33 часа в год.

Замыкают тройку лидеров по длительности очередей поликлиники и другие медицинские организации — в них население проводит по 27 часов в год. В МФЦ и госучреждениях люди тратят 12 часов, аэропортах и на вокзалах — 9, в банках — 8.

"Покупая товары в традиционных гипермаркетах, человек тратит около часа на выбор продуктов и очередь и еще столько же на дорогу до магазина и обратно. При этом онлайн-заказ отнимает всего 10-20 минут. Делая покупки онлайн, клиенты нашего сервиса сэкономили в прошлом году в среднем 2 дня (50 часов)", — отметила директор по стратегическому и бренд маркетингу "СберМаркета" Тамила Агамова.

Отмечается, что ожидание отнимает не только время, но и нервы. Сильнее всего россияне раздражаются из-за неработающих касс, стоя в очереди в единственную из них открытую — об этом заявили три четверти опрошенных. На втором месте — желающие пройти без очереди, они нервируют 60% респондентов. Более половины покупателей злятся, когда касса закрывается прямо перед ними. Также 45% раздражаются, когда случается технический сбой или кассир зовет на помощь другого продавца.