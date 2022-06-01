МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. На российском рынке за март-апрель текущего года резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода, пишет РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ. The Spectator: Европа не одолеет Россию санкциями в одиночку

За шесть недель — с 21 марта по 1 мая — в крупнейших сетях количество товарных позиций непродовольственных категориях "бытовая химия" и "средства для персонального ухода" снизилось на 23% к этому же периоду прошлого 2021 года.

Товарные позиции (SKU, stock keeping unit — единица складского учета), учитывают различные вариации одного и того же товара. В частности, род одним брендом на полках можно увидеть несколько разных позиций, отличающихся по объему упаковки или разновидности.

Самое заметное сужение ассортимента — среди брендов стиральных порошков: количество позиций сократилось почти на 33%.

В число лидеров по сокращению ассортимента в категории непродовольственных товаров вошли:

персональные средства гигиены,



средства для мытья посуды,



кондиционеры для белья и волос,



средства для лица,



шампуни,

средства для уборки,

зубная паста,

дезодоранты,

освежители воздуха,

гели для душа,

мыло.



У такого снижения есть несколько причин. Первое связано с тем, что поставщик больше не может поставлять свою продукцию. Вторая причина — поставщик сократил ассортимент из-за трудностей с сырьем, ингредиентами и комплектующими.

Третья причина: сокращение ассортимента спровоцировали и сами покупатели, которые в марте запасались товарами длительного хранения, что привело к отсутствию ряда товарных позиций на полках.