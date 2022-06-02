МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Очень скоро кофейная арабика в России может смениться робустой из-за многократного роста стоимости логистики и изменения маршрутов поставок. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на прогноз генерального директора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии. В Германии рассказали о "дырах" в антироссийском эмбарго на нефть

"Из-за сложностей в логистике и перестройки маршрутов доставки россиянам, видимо, придется полюбить робусту. Теперь импортерам придется больше ориентироваться на поставки кофе из Юго-Восточной Азии. А во Вьетнаме, Индонезии в основном производится робуста. Кроме того, робуста дешевле", — сказал Чантурия.

Он добавил, что стоимость доставки кофе в прошлом году выросла в несколько раз из-за пандемии коронавируса. Сейчас же антироссийские санкции привели к росту стоимости доставки еще в полтора-два раза. Все это накладывается на сложности в прохождении европейских хабов.

Он добавил, что помимо всего, сроки доставки также значительно выросли. Кроме того, закупщики кофе несут большие убытки при покупке и доставке сырья, а также в обслуживании дорогих кредитов.

В конце мая глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции в Rabobank Карлос Мера заявил, что стоимость кофе сорта арабика упадет ниже 2 долларов за фунт к концу 2022 года в результате благоприятной погоды для урожая в Южной Америке.