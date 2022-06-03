МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В магазинах бытовой техники и электроники зафиксировали сокращение ассортимента. Это происходит на фоне заявлений ряда зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих. Об этом пишет РБК. Названа страна, где отели предлагают скидки туристам из России

Коммерческий директор сети магазинов "Холодильник.ру" Алексей Погудалов рассказал изданию о том, что максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой. Здесь речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах и варочных панелях, встраиваемых холодильниках, телевизорах, смартфонах, и некоторых сегментах в пылесосах.

"По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple", отметил он.

Как заявил вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин, заметное сокращение видно и в категории смартфонов и планшетов. Особо он выделил компании Samsung и Apple.

Представитель "М.Видео — Эльдорадо" объяснил РБК, что техника большинства привычных россиянам брендов есть в магазинах, но появляются и расширяют свое присутствие другие производители: к примеру, вырос спрос на торговые марки этого ретейлера — Hi и Novex.

К тому же, как отмечает издание, освобождающиеся на рынке места занимают бренды из Турции и Китая.