МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в мае продолжили снижаться второй месяц подряд после достижения рекорда, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). РБК: россиян предупредили о сокращении ассортимента техники и электроники

"В мае 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 157,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,6%) ниже показателя апреля; такое падение наблюдается уже второй месяц подряд, однако этот показатель на 29,2 пункта (22,8%) выше, чем в соответствующий период прошлого года. Главными факторами такого снижения в мае были индексы цен на растительные масла и молочную продукцию, причем индекс цен на сахар также снизился, но на меньшую величину. В то же время индексы цен на зерновые и мясо выросли", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло снизился на 3,5% к апрелю, или на 8,3 пункта, до 229,3 пункта. Цены уменьшились на подсолнечное, пальмовое, рапсовое и соевое масло. А молочная продукция подешевела на 3,5%, или на 5,1 пункта, до 141,6 пункта. Сильнее всего подешевело сухое молоко и сливочное масло.

Индекс цен на сахар в мае снизился на 1,1%, или на 1,3 пункта, и составил 120,3 пункта. Снижение мировых цен на сахар в последние месяцы вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспортного предложения. В США оценили связь продуктового кризиса и антироссийских санкций

В то же время индекс цен на зерновые в мае вырос на 3,7 пункта, или на 2,2%, до 173,4 пункта. Сильнее всего цены выросли на пшеницу, что обусловлено введенным Индией запретом на экспорт, а также снижением ожидаемых объемов её производства на Украине, поясняет ФАО.

Мясо же подорожало на 0,5%, или на 0,6 пункта, до рекордных 122 пунктов. Дальнейшее укрепление этого индекса было обусловлено резким ростом мировых цен на мясо птицы, который с запасом компенсирует падение цен на свинину и баранину.