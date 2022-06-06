МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Запасов импортного алкоголя российским ресторанам, которые впрок закупили его еще зимой, хватит до осени, особо остро чувствуется нехватка крепких алкогольных напитков — рома, виски, вермута, в этом вопросе необходима помощь государства и разрешение на поставки этой продукции через третьи страны, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. В Минздраве призвали развивать инициативы по ограничению продаж алкоголя

"Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы", — сказал Миронов. Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а те, которые владели заводами — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

"Эти крупные игроки присутствовали на нашем рынке и продавали алкоголь через дистрибьюторов, типа AST. В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает", — добавил омбудсмен.

Для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходим обходной путь поставки его через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование. "Если мы хотим чтобы он (крепкий алкоголь — ред.) заехал, нужно на государственном уровне принять разрешения на завоз и учет, чтобы такой алкоголь не начали "разливать в гаражах", иначе именно к этому все придет, но это ведь никому не нужно", — сказал он.

"Мы, конечно, можем завести дружественный армянский коньяк, но дружественный виски, дружественный ром, ликер или вермут мы напрямую не завезем", — добавил Миронов, отметив, что имеющегося крепкого импортного алкоголя надолго может хватить лишь на коктейли. "Есть "русский ром", "русский виски", "русская текила", которые делаются на основе импортного алкоголя. Но это нельзя в чистом виде налить в стакан, это подают только в смешанном виде. На них алкоголя хватит", — указал он.

Омбудсмен сообщил, что с вином ситуация иная. "По вину нет пятка крупных компаний, а есть десятки и десятки фирм, которые поставляют вино из Европы. Это мелкие предприниматели. Сейчас они начали искать обходные пути через Армению, Китай, Казахстан. Поток вина у нас есть, но и оно продается в два-три раза больше, чем завозится. Происходит постепенное вымывание складов", — уточнил он.