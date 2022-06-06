МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мультипликационный фильм режиссера Дмитрия Высоцкого "Три кота и море приключений" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 39,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. СМИ: Warner за день до премьеры "Бэтмена" отменила его прокат в России

По сюжету мультфильма, Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.

Вторую строчку занял фильм "Мой папа — вождь", собравший 23,4 миллиона рублей. Картина рассказывает о капитане дальнего плавания Петрове. Десять лет все считали его без вести пропавшим героем, но он вернулся африканским вождем. Он не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

На третьем месте фильм "Артек. Большое путешествие" режиссеров Карена Захарова и Армена Анакиняна со сборами 18,1 миллиона рублей. Картина рассказывает о Ромке, Ярике, Николетте и Елисее, которые загадали каждый свое у волшебного дерева в лагере "Артек". Дерево перенесло их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

Четвертую позицию занял фильм "Своя война. Шторм в пустыне" со сборами в 17 миллионов рублей. Картина рассказывает об Иване, который давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

Замыкает пятерку мультфильм "Коати. Легенда джунглей", собравший за выходные 12,9 миллиона рублей. Мультфильм рассказывает о свободолюбивом коати Начи, бесстрашной бабочке Хочи и гиперактивной лягушке Пако. Это трое друзей, которые отправляются в захватывающее путешествие, чтобы помешать злой коралловой змее по имени Зайна уничтожить их страну Xo.