МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Детский мир" зафиксирует цены на несколько сотен товаров на уровне прошлого года к школьному сезону, заявила гендиректор компании Мария Давыдова. Россияне нарастили торговлю в интернете до рекордного уровня

"К школьному сезону мы поставили задачу нашей команде, чтобы все ключевые товары были по ценам, аналогичным 2021 году, без повышения", — сказала Давыдова в рамках форума "Неделя российского ритейла — 2022".

Она также отметила, что речь идет про несколько сотен товаров во всех категориях, в том числе про одежду и обувь.

В конце марта "Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на отдельные позиции одежды и обуви на уровне января.

До этого — в связи с поступившими обращениями граждан — ФАС направила в группу компаний "Детский мир" запрос с требованием предоставить необходимые для анализа обоснованности роста цен данные.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата, интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 31 марта 2022 года включает 1 125 магазинов, расположенных в 447 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.