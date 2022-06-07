МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2022 года изъяли из оборота 224 тонны плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, сообщается на сайте ведомства. Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в России

За первый квартал 2022 года по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям исследовано более 38 тысяч проб плодоовощной продукции.

"Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, за первый квартал 2022 года составил 0,59% (за первый квартал 2021 года — 0,41%), в том числе импортируемой продукции — 0,34%", — сообщает ведомство.

Также отмечается, что по физико-химическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,80% (в первом квартале 2021 года — 1,51%). Кроме того, по микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 1,34% (в первом квартале 2021 года — 2,51%), в том числе импортируемой продукции — 0,19%. По паразитологическим показателям удельный вес не соответствующих нормативам проб составил 0,11% (в первом квартале 2021 года — 0,15%).

"Специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота более 224 тонн плодоовощной продукции", — говорится в сообщении.