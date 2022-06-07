МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трёх цветах, следует из данных реестра Роспатента.

McDonald's подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде картинок. В логотипах используются три цвета – зеленый, оранжевый и красный.

Под этими товарными знаками компания намерена выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, различные напитки, а также оказывать услуги общепита.

В начале июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан на "Пушкинской" заработает уже 12 июня. В конце мая стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.

Компания объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".