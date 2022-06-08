МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Магазины французской косметической сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России, передает корреспондент РИА Новости. Часть магазинов Lego в России приостановили работу

В техподдержке компании РИА Новости сообщили, что открылись уже все магазины сети. Там подчеркнули, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны. Смена названия же связана с тем, что "Л'Окситан" теперь отдельное юридическое лицо, заключили в компании.

Корреспондент РИА Новости побывал в магазинах "Л'Окситан" в торговых центрах "Европейский" и "Авиапарк". Цены в них остались прежними.

Ранее, в конце мая, на магазинах сети начали менять вывески на аналогичные, но на русском языке.

В середине апреля компания приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России и приостановить планы по инвестициям и расширению в стране из-за российской спецоперации на Украине.