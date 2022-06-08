Один из крупнейших производителей крабовых палочек "КВЭН" перешел с японского на российское сырье
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — ПРАЙМ. Одно из крупнейших российских предприятий по производству крабовых палочек компания "КВЭН" перешла с японского на российское сырье сурими, сообщил РИА Новости директор предприятия Евгений Моргунков.
"Дальневосточные производители начали заниматься производством сурими на российских судах. По качеству оно ничем не уступает импортным аналогам, Хотя это новый вид сырья у наших производителей, они достойно прошли адаптационный период технологических нюансов, внедрения технологии – она достаточно сложная", — сказал Моргунков.
Он отметил, что сурими производят компании в Приморье и на Сахалине.
"Выгоднее закупать российское сырье из-за таможенных пошлин – мы их не уплачиваем. Не сказать, что на большой процент дешевле нам обходится, но все же выгоднее брать его — оно не дороже, чем японское. Цена у наших производителей конкурентная. Для нас хорошо, что это российский производитель", — отметил собеседник.
По его словам, пока компания еще полностью не может отказаться от импортного сырья — нужно быть уверенными в бесперебойных поставках российского сурими. При этом решение о переходе на сырье дальневосточных производителей не связано с санкциями, добавил Моргунков.
Он также рассказал, что до 2014 года компания закупала 95% сырья в США, но после введения санкций и контрсанкций пришлось искать замену. Небольшие партии были закуплены во Вьетнаме, но на предприятии выяснили, что лучше всего подходит минтай, который ловится в холодных водах.
Завод "КВЭН" — единственное производственное предприятие на территории от Урала до Дальнего Востока, которое работает с продуктами на основе сурими. Завод может производить до 500 тонн готовой продукции в месяц.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220608/837120422.html