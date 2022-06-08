ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — ПРАЙМ. Одно из крупнейших российских предприятий по производству крабовых палочек компания "КВЭН" перешла с японского на российское сырье сурими, сообщил РИА Новости директор предприятия Евгений Моргунков. Экспорт российской рыбной продукции за четыре месяца вырос на 30,8%

"Дальневосточные производители начали заниматься производством сурими на российских судах. По качеству оно ничем не уступает импортным аналогам, Хотя это новый вид сырья у наших производителей, они достойно прошли адаптационный период технологических нюансов, внедрения технологии – она достаточно сложная", — сказал Моргунков.

Он отметил, что сурими производят компании в Приморье и на Сахалине.

"Выгоднее закупать российское сырье из-за таможенных пошлин – мы их не уплачиваем. Не сказать, что на большой процент дешевле нам обходится, но все же выгоднее брать его — оно не дороже, чем японское. Цена у наших производителей конкурентная. Для нас хорошо, что это российский производитель", — отметил собеседник. Япония сожалеет о решении России приостановить соглашение о рыболовстве

По его словам, пока компания еще полностью не может отказаться от импортного сырья — нужно быть уверенными в бесперебойных поставках российского сурими. При этом решение о переходе на сырье дальневосточных производителей не связано с санкциями, добавил Моргунков.

Он также рассказал, что до 2014 года компания закупала 95% сырья в США, но после введения санкций и контрсанкций пришлось искать замену. Небольшие партии были закуплены во Вьетнаме, но на предприятии выяснили, что лучше всего подходит минтай, который ловится в холодных водах.

Завод "КВЭН" — единственное производственное предприятие на территории от Урала до Дальнего Востока, которое работает с продуктами на основе сурими. Завод может производить до 500 тонн готовой продукции в месяц.