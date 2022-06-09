МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку соков и прохладительных напитков за год вырос более чем на треть, при этом потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественных брендов, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Медведев призвал ускорить работу над импортозамещением

"Средний чек покупки (соков и прохладительных напитков — ред.) в начале июня — 187 рублей, на 34% выше, чем в прошлом году, и на 4% выше, чем в мае. В топ-продаж начала июня вошли соки и газированные напитки, квас отечественных брендов в таре по 2 литра и 0,5 литра. При этом в мае и в прошлом году в топе продаж были газированные напитки зарубежных брендов", — выяснили аналитики.

Эксперты "Чек Индекса" полагают, что интерес к отечественным напиткам может быть связан с увеличением маркетинговых активностей отечественных производителей, которые стремятся использовать сложившуюся обстановку в целях расширения каналов дистрибуции и развития ассортимента.

В этом году из-за прохладного мая в центральных регионах страны реализация такой сезонной продукции за последний весенний месяц была заметно ниже, чем в прошлом. В июне — с наступлением солнечных дней — картина начала меняться в лучшую сторону, заключили авторы исследования.