МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка, за основу будет взята система государственного регулирования и контроля рынка алкоголя, следует из сообщения министерства. Минфин внес проект о блокировке счетов при мошеннических списаниях с карт

"Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка", — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Помимо этого, предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства продукции.

"Реализация предлагаемых мер позволит установить эффективный государственный контроль за производством и оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, повысить прозрачность рынка и создать понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования", — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.