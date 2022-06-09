МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские производители чая и кофе опасаются сложностей с поставками сырья в ближайшие месяцы, но рассчитывают, что к осени ситуация стабилизируется благодаря новым маршрутам, сообщил в ходе форума "Неделя российского ритейла 2022" гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. В ООН предложили "пакетное" решение проблемы украинского зерна

"Сейчас всех беспокоит, как будут складываться поставки. Я бы говорил, что в очень краткосрочной перспективе ситуация напряженная, но пока управляемая, но в ближайшие месяц-два мы ожидаем серьезной турбулентности", — сказал Чантурия.

По его словам, сложности вызывают прежде всего вопросы логистики. Российские производители чая и кофе почти полностью импортируют сырье для их производства, но из-за санкций, которые ряд международных логистических компании ввели в отношении перевозок в РФ, транспортные коридоры заузились, а сроки доставки выросли, также возникли требования полной предоплаты.

"По факту в марте-апреле мы видим падение по плановому импорту почти в два раза. Пока ситуация в сетях оценивается как очень радужная, потому что там достаточно продукции, у производителей тоже пока есть складские запасы благодаря тому, что производство сконцентрировано в России", — сказал Чантурия, напомнив, что до 75% кофе и до 95% чая, продаваемых в РФ, производится и упаковывается на территории страны.

Но сети, по его словам, снабжаются за счет перераспределения потоков с других форматов и определенных складских запасов, а "это все заканчивается в ближайшие месяцы" Поэтому ассоциация считает ситуацию "очень и очень напряженной, полагаем, что будут перебои", отметил Чантурия. Байден: США и страны Западного полушария нарастят выпуск продуктов

Он рассчитывает, что ситуация с международной логистикой может нормализоваться к осени, а текущее решение вопроса видит в упрощенной схеме работы поставщиков с сетями. "Мы считаем, что нужно пересматривать отношения между сетями и поставщиками стопроцентной импортной продукции, вводить мораторий на штрафы за недопоставки, снижать санкции для этих случаев, перестать относиться к ним с жесткими требованиями, иначе мы можем дестабилизировать ситуацию очень серьезно", — заметил он.

Чантурия подчеркнул, что страны-поставщики сырья готовы торговать с Россией, никакой проблемы с этой точки зрения нет. Кроме того, сейчас идет проработка железнодорожных маршрутов на Дальний Восток, Китай, также через Иран, Турцию, через Средиземное и Черное море в порт Новороссийск. "До сентября-октября мы без особых сложностей дотянем, а там могут заработать новые маршруты, и мы преодолеем эту сложность", — уверен Чантурия.