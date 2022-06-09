МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. X5 Group анализирует возможность изменения позиционирования, закрытия или продажи работающих магазинов "Карусель", которые принадлежат компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Эксперт рассказал, какие страны затронет зерновой кризис

"В отношении работающих гипермаркетов "Карусель" анализируются перспективы возможного дальнейшего изменения позиционирования, закрытия или продажи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение трансформировать сеть гипермаркетов было принято в сентябре 2019 года и соответствует стратегии Х5.

Так, часть гипермаркетов была передана в управление торговой сети "Перекрёсток" для развития в качестве супермаркетов, ряд магазинов был закрыт или продан, остальные продолжают работу под брендом "Карусель" — на конец марта 2022 года сеть управляла 28 магазинами.