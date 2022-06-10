КРАСНОДАР, 10 июн — ПРАЙМ. Продажи газированных напитков российского производства в мае и июне на фоне снижения маркетинговой активности международных брендов выросли в годовом выражении более чем на треть, сообщает пресс-служба ритейлера "Магнит". Россиянам назвали популярные продукты, которые скоро подешевеют

"В магазинах розничной сети "Магнит" выросло потребление отечественных газированных напитков. Так, за май и июнь текущего года продажи этой продукции российского производства выросли на 36% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ покупательских вкусов входят "Байкал", "Дюшес", "Тархун", "Кола", — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший рост потребления (более 43%) отмечен среди газированных напитков в упаковках большого объема.

"Тенденция в том числе связана с переключением покупателей на отечественную продукцию на фоне снижения маркетинговой активности популярных международных брендов и изменений в ассортименте их продукции. Сейчас российские газированные напитки в сети "Магнит" занимают долю в продажах более 37% в категории, этот показатель вырос на 14 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом", — добавляется в релизе.

Ранее, в начале марта, компании Coca-Cola и PepsiCo сообщили о приостановке своей деятельности в России.