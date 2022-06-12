МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Флагманский ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — в День России открылся на Пушкинской площади, передаёт корреспондент РИА Новости. Стало известно название бывшего McDonald's в России

Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно — и точка", ранее сообщил журналистам гендиректор сети Олег Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области открылись 12 июня. При этом флагманский ресторан около станции метро "Пушкинская" планировалось открыть в 12.00 мск, а остальные 14 кафе — раньше, около 11.00 мск.

Людей начали пускать внутрь ресторана на Пушкинской с небольшим опозданием в 10 минут.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Позднее стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Новый владелец бизнеса сообщал, что к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В понедельник в Москве и области откроются еще 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня — около 200. Далее "Вкусно — и точка" планирует открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны.