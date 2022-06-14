МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские ретейлеры возвращают отмененные в феврале традиционные акции и скидки, сообщают "Известия". Замминистра экономразвития: торговые ограничения создают угрозу для ВТО

По данным издания, акции распространяются на мясные и молочные продукты, бакалею. Причем в связи с тем, что производители предоставляют торговым сетям скидки до 30%, в нынешнем году указанные продукты могут стать дешевле, чем это было в 2021-м.

Как отметили в "Магните", существенно снижают цены производители кондитерских изделий, так как на их продукцию снизился спрос.

По словам совладельца мясопереработчика "Окраина" Виталия Деледивки, скидка на продукцию компании увеличивается на 5-10%, а в "Глобусе", "Ленте" и "Ашане" под акции попадают не менее трех товарных позиций. Деледивка считает, что это стало возможным в связи со снижением стоимости сырья. В частности, цена на свинину сократилась на 8%.